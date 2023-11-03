Eşini nasıl öldürdüğünü gözyaşlarıyla anlattı! İzmir'de, boşanma davası öncesi adliye bahçesinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan zanlının, olay tatbikatında cinayeti gözyaşlarıyla anlattığı ve karısını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi

Seferihisar Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen Neşe Keçkin (23), eşi Alaattin Keçkin (27) tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İHA'da yer alan habere göre bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olan genç kadın, hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI Karısını bıçaklayan Alaattin Keçkin ise, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI Cinayet zanlısı Keçkin, dün akşam saatlerinde olay tatbikatı için cinayetin gerçekleştiği yer olan Seferihisar Adliyesine getirildi. Zanlının olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söylediği iddia edilirken, karısını nasıl öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı öne sürüldü. PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenilen Alaattin Keçkin, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.