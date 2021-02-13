Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş vefat etti

Bir süre önce koronavirüse yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti. 16 Kasım'dan bu yana Covid-19 tedavisi gören Topbaş, 4 Aralık'ta yoğun bakıma alınmıştı. Topbaş, 76 yaşındaydı. Topbaş'ın vefatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız" dedi.

Son dakika haberi Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş vefat etti
HABERTURK.COM

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş (76),tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Koronavirüse yakalanan Topbaş'ın tedavisi bir süredir yoğun bakımda sürüyordu.

Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, 4 Aralık'ta sosyal medya hesabından, babasının sağlık durumuna ilişkin, "16 Kasım'dan beri Kovid tedavisi gören babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar" demişti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul’a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Twitter'da yayınladığı taziye mesajında "İstanbul’umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

KADİR TOPBAŞ'IN HAYATI

Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

1999'da Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi.

Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.

Topbaş, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde üst üste 3 kez İBB Başkanı seçilmişti.

2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.

2009'da ve 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013'te da UCLG'ye başkan seçildi.

2011'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti. Topbaş 22 Eylül 2017'de Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

Birçok ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş'a, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi.

Birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yaparak sivil toplum örgütlerine de destek veren Topbaş'ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadir Topbaş'ın hastalığı neydi? Kadir Topbaş neden vefat etti?
GÜNDEMKadir Topbaş hastalığı neydi?
Kapıyı üzerine kilitleyen abisine sinirlenip balkondan atladı! O anlar kamerada! - Haberler
GÜNDEMKapıyı üzerine kilitleyen abisine sinirlenip ...
13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Dünya Radyo Günü ne zamandır kutlanıyor?
GÜNDEM13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir?
Cinayet, öldürülen Mehmet Ali Demirel'den kaynaklı haksız tahrik altında işlenmiş
GÜNDEMMehmet Ali Demirel cinayetinde haksız tahrik kararı
50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu
GÜNDEM50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek ...
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı! - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı'nın cenazesine ...
SON DAKİKA! Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu! Prof. Dr. Selami Kuran kimdir? - Haberler
GÜNDEMBoğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu
Instagram Öküz yılı nedir? instagram'da öküz yılı ne anlama geliyor?
GÜNDEMInstagram Öküz yılı nedir?
GARA'YA PENÇE... Son dakika: 42 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMGara darmadağın! 42 terörist etkisiz!
Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir? "Teklif dahi edilemez!" hükmü var
GÜNDEMAnayasa'nın ilk dört maddesi nedir?