Fenerbahçe Kulübü'nün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında, görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal'a veda edildi.

Başkan Ali Koç, toplantıya İsmail Kartal ile geldi. Bu sırada üyeler, uzun süre İsmail Kartal'ı alkışladı ve lehine tezahüratta bulundu.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. (İsmail Kartal) Bizim bir arzumuz vardı, hocamıza ilettik. O da geldi. Sizlerin huzurunda, milyonlarca taraftarımızın huzurunda, teşekkür, şükran hem de vedamızı yapmak üzere rica ettik. Kendisine teşekkür ederim. Hocamız pek çok kez göreve geldi. Bundan sonra da gelecektir. Sezon özelinde neler başardı? Bunu video ile paylaşmak istiyoruz.

İSMAİL KARTAL İÇİN ÖZEL VİDEO

Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a veda mesajı; "Çubuklu'ya can veren içindeki ruhtur! Çubuklumuza emeklerine teşekkürlerimizle... Yolun açık olsun İsmail Kartal!"

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 4, 2022

"ZOR YOLU GÜZEL KILDI"

Video çok şey söylüyor. Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir, yolculuk da. İsmail Kartal yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi, hepiniz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok umutlarla başlayıp 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde türbülansa giren takımı izlerken acı çekti. Bizlerle temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elindeki sihirli değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı, doldurdu. Tribünleri mutlu etti. Zor yolu güzel kıldı.

"ÇOK SAĞLAM BİR GÖNÜL SÖZLEŞMESİ VAR"

Her şeyden önemlisi İsmail Kartal, Fenerbahçeli olmanın güzelliğini gösterdi. 175 maça çıktı. Belki unutmuş olabilirsiniz, sadece A Takım değil, muhtelif kademelerde görev yaptı. Toplamda 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Gençlik yıllarından beri tanıyorum. Her geçen gün yozlaşan, etik değerlerin alt üst olduğu futbol ikliminin temiz, pırıl pırıl yüzü oldu. Futbolcuyken de teknik adam olarak da böyle oldu. Fenerbahçe çatısı altında karakteriyle, duruşuyla, başarısıyla bu kulüpte devam edecek çok sağlam bir gönül sözleşmesi var.

"ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU"

Halen faili meçhul olan suikast girişiminde, canımıza kastedildiği o kara sezonda, psikolojik olarak alt üst olmuş takımımızı ayağa kaldırmak için dimdik durdu. Canla başla mücadele etti ve doğrunun yanında oldu. Sıkıntılı, zor ve acılı günlerimizde güneş gibi doğdu. Yüzümüzü bahara çevirdi. Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız, ekonomik beklenti olmadan elini taşın altında koydu. Çünkü İsmail Kartal, Fenerbahçe için varolan profillerden biridir.

Ayrıntılar birazdan...