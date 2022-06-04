Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Son dakika haberi | Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a veda

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübü, görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal'a veda etti. Başkan Ali Koç, "İsmail Kartal yeniden göreve gelecektir, bundan hiç şüphem yok. Sıkıntılı, zor ve acılı günlerimizde güneş gibi doğdu. Yüzümüzü bahara çevirdi. Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız, ekonomik beklenti olmadan elini taşın altında koydu" diye konuştu. Öte yandan İsmail Kartal için özel bir video yayınlandı

Son dakika haberi | Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a veda

Fenerbahçe Kulübü'nün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında, görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal'a veda edildi.

Başkan Ali Koç, toplantıya İsmail Kartal ile geldi. Bu sırada üyeler, uzun süre İsmail Kartal'ı alkışladı ve lehine tezahüratta bulundu.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. (İsmail Kartal) Bizim bir arzumuz vardı, hocamıza ilettik. O da geldi. Sizlerin huzurunda, milyonlarca taraftarımızın huzurunda, teşekkür, şükran hem de vedamızı yapmak üzere rica ettik. Kendisine teşekkür ederim. Hocamız pek çok kez göreve geldi. Bundan sonra da gelecektir. Sezon özelinde neler başardı? Bunu video ile paylaşmak istiyoruz.

İSMAİL KARTAL İÇİN ÖZEL VİDEO

Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a veda mesajı; "Çubuklu'ya can veren içindeki ruhtur! Çubuklumuza emeklerine teşekkürlerimizle... Yolun açık olsun İsmail Kartal!"

"ZOR YOLU GÜZEL KILDI"

Video çok şey söylüyor. Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir, yolculuk da. İsmail Kartal yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi, hepiniz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok umutlarla başlayıp 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde türbülansa giren takımı izlerken acı çekti. Bizlerle temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elindeki sihirli değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı, doldurdu. Tribünleri mutlu etti. Zor yolu güzel kıldı.

"ÇOK SAĞLAM BİR GÖNÜL SÖZLEŞMESİ VAR"

Her şeyden önemlisi İsmail Kartal, Fenerbahçeli olmanın güzelliğini gösterdi. 175 maça çıktı. Belki unutmuş olabilirsiniz, sadece A Takım değil, muhtelif kademelerde görev yaptı. Toplamda 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Gençlik yıllarından beri tanıyorum. Her geçen gün yozlaşan, etik değerlerin alt üst olduğu futbol ikliminin temiz, pırıl pırıl yüzü oldu. Futbolcuyken de teknik adam olarak da böyle oldu. Fenerbahçe çatısı altında karakteriyle, duruşuyla, başarısıyla bu kulüpte devam edecek çok sağlam bir gönül sözleşmesi var.

"ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU"

Halen faili meçhul olan suikast girişiminde, canımıza kastedildiği o kara sezonda, psikolojik olarak alt üst olmuş takımımızı ayağa kaldırmak için dimdik durdu. Canla başla mücadele etti ve doğrunun yanında oldu. Sıkıntılı, zor ve acılı günlerimizde güneş gibi doğdu. Yüzümüzü bahara çevirdi. Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız, ekonomik beklenti olmadan elini taşın altında koydu. Çünkü İsmail Kartal, Fenerbahçe için varolan profillerden biridir.

Ayrıntılar birazdan...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile başarı gelecek mi?
FUTBOL "8 yıllık özleme son verebilecek bir isim"
İtalya Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL İtalya Almanya maçı ne zaman?
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu
FUTBOL Fransa yolcusu!
Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri
FUTBOL İşte yeni golcü
Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması - GS haberleri
FUTBOL Özbek'ten Fatih Terim açıklaması
Belçika - Hollanda: 1-4 | Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
FUTBOL Hollanda, Belçika'yı dağıttı
Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Faroe Adaları maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım ilk 11
FUTBOL Milli maç ne zaman, hangi gün?
Cornelius, Fransa'yı yıktı!
FUTBOL Cornelius, Fransa'yı yıktı!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus imzayı attı! Mesut Özil kararını resmen açıkladı... - Fenerbahçe haberleri son dakika
FUTBOL "Şampiyon olmaya geldim"
Dursun Özbek projelerini tanıttı: 2023'te en çok kupa bizim olaca
FUTBOL "2023'te en çok kupa bizim olacak"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.