Fenerbahçe, kulüp üyeliğinden istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'le ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada istifa dilekçesinin Sicil Kurulu'na gönderildiği belirtilirken Özdemir'in TFF Başkanlığı görevinden de istifa etmesi gerektiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde

"Kulübümüzün 4654 sicil numaralı üyesi Nihat Özdemir'in, 4 Haziran 2020 tarihinde bir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ve sonrasında kamuoyu gündemini meşgul eden süreç üzerine, Kulübümüz kongre üyeleri tarafından gelen ihraç başvuru dilekçelerine istinaden, Nihat Özdemir hakkında tüzüğümüzün 62/2 (D) (F) (G) bentleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Bu soruşturma kapsamında, Disiplin Kurulumuz 9 Haziran 2020 tarihinde toplanarak, Nihat Özdemir'in konu hakkında Kulübümüze savunma vermesi kararını almış ve bu karar kendisine tebliğ edilmiştir.

Açılan soruşturma nezdinde yollanmış olan tebligatın kendisine ulaşmasının ardından Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir.

İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir.

Tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında tüm spor camiası tarafından yanlış anlaşılacak ve Kulübümüz aleyhine kullanılabilecek demeçler veren Nihat Özdemir, Başkanımız Ali Y. Koç'un ve Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük'ün tüm yanlış anlamaları bitirmek adına sorduğu basit soruyu cevaplamak yerine her bir Fenerbahçeli için kutsal olduğunu düşündüğümüz Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmeyi tercih ederek, tutumunu açıkça belli etmiştir.

Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz."

NELER YAŞANMIŞTI?

4 Haziran

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında, "9 yıldır şike olayına rastlamadık" açıklaması yaptı.

5 Haziran

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden konuyla ilgili 'Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!' başlıklı bir açıklama yayınladı.

5 Haziran

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Herkesin bildiği gibi 2010-11 sezonunda birçok kulüple ilgili "şike tartışmaları'' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir. Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir" ifadelerini kullandı.

5 Haziran

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri ile ilgili FBTV'de açıklamalarda bulundu. Koç, "Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, o zaman çok büyük bir mücadele veren kulübümüzün liderliğini yapan Sayın Aziz Yıldırım'a da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sayın Nihat Özdemir'e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Nihat Bey'in ihraç edilmesini Nihat Bey için çok bir şey ifade etmeyeceğini, hatta şirin gözükmek istediği çevreler için kendisine bir mükafat olacağını düşünüyorum" dedi.

5 Haziran

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri ile ilgili "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz, talihsiz olması için bilmeyerek olması lazım. Neye hizmet ettiği belli olmayan, çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle seyrettik" dedi.

7 Haziran

Fenerbahçe Kulübü'nden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010-11 sezonu ile ilgili sözlerine yönelik yeni bir açıklama gelirken "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ısrarla yanıtlamaktan kaçtığınız sorunun cevabını aklınızın her köşesine iyice kazımak isteriz ki; 2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’dür!" ifadeleri kullanıldı.

8 Haziran

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Nihat Özdemir eğer, ‘2011 yılında şike var’ diyorsa, kendisiyle çelişiyor ama ben bu cümleyi farklı yorumluyorum. Bir soru üzerine verdiği cevabı belki ifade ederken yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum" dedi.

8 Haziran

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e bir mektup yolladı. Özdemir, mektubunda "Sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

9 Haziran

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden istifa etti.

15 Haziran

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2010-11 sezonu şampiyonunu TFF de UEFA da tescil etmiştir" açıklaması yaptı ve "Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi 3 Temmuz kumpasıdır! Bunu söyleyen 17 yıl Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, kumpas sürecinde mücadele etmiş biri olunca, durum daha da hassas bir hale geliyor. Zamanlaması son derece manidar" ifadelerini kullandı.

16 Haziran

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Özdemir'in, 2010-2011 sezonuyla ilgili kendisine gönderdiği açıklamaya mektupla yanıt verdi. Küçük, "2010-2011'in şampiyonu bellidir. Gerisi boş laflardır. Sizin de başkan vekili sıfatıyla görev yaptığınız dönemin, yani 2010-2011'in şampiyonu Fenerbahçe’dir. Sizin açık şekilde bu hakikati ifade etmeniz bekleniyor" ifadelerini kullandı.