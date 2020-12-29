Fenerbahçe ile Kruse tazminat konusunda anlaştı 0:00 / 0:00

Geçen sezon Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini fesheden ve bu yaz Union Berlin'de top koşturan Max Kruse'de sıcak bir gelişme yaşandı. DHA'nın haberine göre 7.5 milyon Euro talep eden Kruse'nin avukatları ile sarı-lacivertli yöneticiler orta yol bularak anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe konuya dair bir açıklama yaptı ve anlaşmanın sağlandığı dile getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz."

Alman basınında çıkan haberlere göre Kruse, alacakları nedeniyle Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazanmıştı. Kicker'in iddiasına göre davayı kaybeden Fenerbahçe, Alman yıldıza alacakları nedeniyle 7,5 milyon Euro ödemek zorunda kalacaktı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 20'si Süper Lig olmak üzere 23 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 7 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Bonservissiz geldiği Fenerbahçe'den bonservisini eline alarak Bundesliga'ya dönen Kruse bu sezon Union Berlin formasıyla 10 maçta 6 gol attı, 5 de asist yaptı.