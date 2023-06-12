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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe transferi açıkladı! Ryan Kent imzayı attı!
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Son dakika haberi Fenerbahçe transferi açıkladı!

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi... Sarı-lacivertliler, Rangers'la olan sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i renklerine bağladığını duyurdu

Son dakika haberi Fenerbahçe transferi açıkladı! Ryan Kent imzayı attı!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe Kulübü, İskoçya ekibi Rangers'ın İngiliz futbolcusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Transfer, sarı-lacivertlilerin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir video ile duyurulurken İngiliz oyuncu da açıklamalar yaptı. Dün akşamki Türkiye Kupası zaferini kutlayan Kent "Öncelikle, kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezona dair değerlendirmede bulunan İngiliz oyuncu "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak" dedi.

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent, 11 Kasım 1996 doğumlu İngiliz futbolcudur. Kariyerine 2015 yılında Liverpool'un altyapı takımında başlamıştır. Liverpool formasıyla ilk profesyonel maçına 2016 yılında çıkmıştır.

Kent'in Liverpool'da günleri çeşitli kulüplerde kiralık olarak geçmiştir. Bunlar arasında Coventry City, Barnsley, Freiburg ve Rangers FC yer almaktadır. Özellikle Rangers FC'deki performansıyla dikkat çekmiş ve takımının başarısında önemli bir rol oynamıştır.

2019 yılında İskoçya devlerinden Rangers'a bonservisiyle transfer olan Kent, bu takımda istikrarlı bir performans sergilemiştir. Hızlı ve teknik yetenekleriyle ön plana çıkan oyuncu, gol ve asist katkılarıyla takımına büyük katkı sağlamıştır.

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