Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu açıkladı!
Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.
2019-20 sezonunun başında Bahia'dan Udinese'ye katılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, kulübüyle çıktığı 130 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.