GALATASARAY: "SENİNLE ZAFERLER ÇOK GÜZELDİ"

Galatasaray, yıldız golcüsüne "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" mesajıyla veda etti.