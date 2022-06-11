SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! Galatasaray başkanı kim oldu, kim seçildi? Dursun Özbek mi Eşref Hamamcıoğlu mu kazandı? - Son Dakika Galatasaray GS başkanlık seçimi sonuçları haberleri

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek, Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak sarı-kırmızılı kulüpte 2. kez başkan olmaya hak kazandı.

İLK SÖZLERİ: BARIŞI GETİRECEĞİM

Dursun Özbek, seçim zaferinin ardından "Bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray’ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var Galatasaraylılar; Galatasaray’a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray’ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek'in listesi

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

2. ÖZBEK DÖNEMİ

Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.

SONUÇLAR

1. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76

DURSUN ÖZBEK: 97

2. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 114

DURSUN ÖZBEK: 108

3. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 99

DURSUN ÖZBEK: 92

4. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 106

DURSUN ÖZBEK: 86

5. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 122

DURSUN ÖZBEK: 63

6. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 121

DURSUN ÖZBEK: 71

7. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 95

DURSUN ÖZBEK: 80

8. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85

DURSUN ÖZBEK: 91

9. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 64

DURSUN ÖZBEK: 65

10. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 93

DURSUN ÖZBEK: 74

11. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70

DURSUN ÖZBEK: 81



12. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 98

DURSUN ÖZBEK: 84

13. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 87

DURSUN ÖZBEK: 87

14. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 75

DURSUN ÖZBEK: 79

15. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 60

DURSUN ÖZBEK: 92

16. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 81

DURSUN ÖZBEK: 79

17. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 74

DURSUN ÖZBEK: 82

18. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 80

DURSUN ÖZBEK: 94

19. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 92

DURSUN ÖZBEK: 103

20. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 79

DURSUN ÖZBEK: 134

21. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 79

DURSUN ÖZBEK: 100

22. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76

DURSUN ÖZBEK: 94

23. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 59

DURSUN ÖZBEK: 155

24. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85

DURSUN ÖZBEK: 116

TOPLAM

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 2073

DURSUN ÖZBEK: 2208

GENEL KURULDA YAŞANANLAR

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.

Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı verdiği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

4 BİN 459 KİŞİ OY KULLANDI

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 15.00 itibariyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 2 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 24 sandık hazırlandı.

Genel kurulda kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 862 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyordu. Seçimde 4 bin 459 kişi oy kullandı.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.