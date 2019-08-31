Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan ve KAP'a bildiren Galatasaray, santrfor bölgesine bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı!

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre geçen günlerde Mevlüt Erdinç'i isteyen Galatasaray, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından rotayı bir başka milli yıldıza çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Cenk Tosun transferi için Everton'la görüşmeye başladı.

Daha önce kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini açıklayan Cenk Tosun'un sarı-kırmızılılardan süre istediği, bu transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz netleşeceği öğrenildi.

Ocak 2018'de bonuslarla birlikte yaklaşık 26 milyon Euro ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de umduğunu bulamamıştı. Everton Menajeri Marco Silva'nın da çok forma şansı vermediği futbolcu Everton'da şu ana kadar 44 maça çıkarken 9 gol 4 asistle oynadı.