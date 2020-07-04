Galatasaray'ın Fransa Lig 1 ekibi AS Monaco'dan devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle sarı kırmızılı takımdan ayrıldı.

31 Haziran 2020'de kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru için Galatasaray ile AS Monaco arasındaki kiralık sözleşmesini uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalırken, Onyekuru da Monaco'ya dönmek üzere sarı kırmızılı futbolcular ve teknik heyetle vedalaştı. Onyekuru, sarı kırmızılı takımın ligde kalan son 5 maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadeleri yer aldı.