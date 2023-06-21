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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Emre Taşdemir takımdan ayrıldığını açıkladı! - Son Dakika Galatasaray Haberleri
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Son dakika haberi Galatasaray'da Emre Taşdemir takımdan ayrıldığını açıkladı!

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, veda mesajı yayınlayarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'da Emre Taşdemir takımdan ayrıldığını açıkladı! - Son Dakika Galatasaray Haberleri
HABERTURK.COM

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.

Milli sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaraylılar…

Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.

Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin."

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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