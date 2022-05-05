Ancelotti bir kez daha tarihe geçti

Beklentilerin çok altında bir sezon geçiren ve seçim sürecine giren Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği tartışılıyor. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından ligin 21. haftasında göreve getirilen İspanyol teknik adam, beklentileri karşılayamadı.

Sivasspor maçında alınan mağlubiyet ve maçın ardından basın toplantısında gelen açıklamalar, Torrent için bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde 59 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Başkan Burak Elmas'ın Torrent'in beklentileri karşılayamadığını düşündüğü ve yaşanan süreci 'hayal kırıklığı' olarak yorumladığı belirtiliyor. 59 yaşındaki teknik adamın menajeri Josep Maria Orobitg, yönetim tarafından İstanbul'a çağrıldı. Kulüp, tazminat ödemeden sözleşmeyi feshetmek istiyor.

Galatasaray'ın başında 17 resmi maça çıkan Domenec Torrent, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 8 kez kaybetmişti.

FUTBOLCULARA VEDA

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Domenec Torrent'in, idman öncesi futbolcularla toplantı yaptığı ve "Yeni sezonda yokum. Kalan 3 maçta en iyisini yapmanızı istiyorum" dediği iddia edildi.

Eğer 3 maçta Torrent takımın başında yer almazsa, kulübede U19'u çalıştıran Hakan Balta veya yardımcı antrenör Riera olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 4-11 Haziran'da yapılacak seçimde yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceklerini açıklamıştı.