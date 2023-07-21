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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan TFF'ye '5 yıldız' tepkisi: Gereğini yapın! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi... Galatasaray'dan TFF'ye '5 yıldız' tepkisi: Gereğini yapın!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Rams Global ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında flaş açıklamalarda bulundu. Özbek ve Timur, Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkmasına tepki göstererek TFF'yi eleştirdi.

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        Giriş: 21.07.2023 - 12:24
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        '5 yıldız' tepkisi: Gereğini yapın!
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        Galatasaray Kulübü, Rams Global ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

        İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkmasına tepki göstererek TFF'yi hedef aldı.

        "GEREĞİNİ YAP KARDEŞİM!"

        Dursun Özbek, "Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula." ifadelerini kullandı.

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        "KENDİ ŞIMARIKLIKLARI İÇİN TOPLUMA ZARAR VEREN İNSANLAR..."

        Erden Timur ise, "Burada bir hukuksuzluk var. Haksızlığa baş veririz. Kasıtlı yapılan durum. Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi... Hukuku çiğneyenlerin ceza almaması ülkemizin geleceğine zarar. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortamda zarar. Kendi şımarıkları, kaygıları ve korkuları için bu kadar topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz." dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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