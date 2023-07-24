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        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets - Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 13:15
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        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda; Galatasaray-Zalgiris eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets (Bulgaristan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

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        ŞAMPİYONLAR YOLU

        Rakow (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)/BATE Borisov (Belarus)

        Zrinjski (Bosna Hersek)/Slovan Bratislava (Slovakya) - Sheriff (Moldova)/Maccabi Haifa (İsrail)

        AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Astana (Kazakistan)

        Ludogorets (Bulgaristan)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zalgiris (Litvanya)/Galatasaray

        Breidablik (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

        Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Hacken (İsveç) - Helsinki (Finlandiya)/Molde (Norveç)

        LİG YOLU

        Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)

        Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)/Genk (Belçika)

        Dnipro (Ukrayna)/Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

        PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

        ZALGIRIS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

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        Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak. Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

        GALATASARAY'IN KADROSU

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni transferler Angelino ile Halil Dervişoğlu kadroda yer aldı. Cedric Bakambu ile tedavisi süren Lucas Torreira ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban

        ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞLIYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 7 maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Galatasaray, yarın ilk maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları programı şu şekilde:

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        YARIN

        19.00 Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray

        19.00 HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç)

        21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan)

        21.00 Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

        21.30 Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

        22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        22.15 Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)

        ÇARŞAMBA

        20.00 Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail)

        20.00 Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus)

        21.15 Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

        21.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

        21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)

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