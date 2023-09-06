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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK, Sumudica'yı açıkladı! - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK, Sumudica'yı açıkladı!

        Gaziantep Futbol Kulübü, eski teknik direktörü Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:39
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        Gaziantep FK yeni teknik direktörünü açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

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