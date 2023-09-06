Gaziantep FK, Sumudica'yı açıkladı!
Gaziantep Futbol Kulübü, eski teknik direktörü Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.