Son dakika: Geçici kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne oldu? - Güncel haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati imzasıyla mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede, Kamu Görevlileri 6. Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde yüzde 16.48 olan normal memur maaş zammına göre hesaplanan maaş katsayısı ve bu katsayıya bağlı mali ve sosyal haklar belirlendi.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 17.904,62 TL olarak ilan edildi.

KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA YENİDEN BELİRLENECEK

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının imzasıyla dün akşam TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yüzde 30 zamma göre yeni memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmış mali ve sosyal haklara ilişkin yeniden genelge yayımlayacak. Kanun teklifinin yürürlük maddesinde, yeniden hesaplanacak mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

GERİYE DÖNÜK FARK ORTAYA ÇIKACAK

Yeni kıdem tazminatı belirleninceye kadar kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde iş akdi sona erenlerin alacağı tazminat tutarı, Bakanlığın bugün ilan ettiği tavan üzerinden hesaplanmış olanlara daha sonra fark ödenmesi gerekecek. Örneğin, 10 yıl hizmeti bulunan ve son aldığı brüt ücreti 20 bin lira olan bir işçiye bugünkü tavan üzerinden 179 bin 040 TL tazminat ödenmiş olsun. Yüzde 30 maaş zammına ilişkin kanunun ardından yeni tavan 19.984 TL olarak belirlendiğinde, normalde alması gereken 199 bin 840 liraya göre ortaya çıkan 20.800 TL fark ödenecek.

GEÇEN SENE DE BENZER DURUM OLDU

Geçen sene ocak ayında memurların yüzde 5 olan toplu sözleşme zammına 2.5 puan ilave edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2.5 puanlık ilave artışa ilişkin kanun TBMM’den geçip yürürlüğe girinceye kadar kıdem tazminatı tavanını ilan etmiş ancak kanun yürürlüğe girdikten sonra revize etmişti.