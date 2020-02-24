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HaberlerGündemSon dakika haberi! Gezi Parkı davasında gerekçeli kararda Osman Kavala detayı!

Gezi Parkı davasında gerekçeli karar açıklandı!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, 15 Temmuz soruşturmasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın Gezi olaylarını finanse ettiğine ilişkin hiçbir somut tespit yapılamadığı belirtildi

Kavala
DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, 15 Temmuz soruşturmasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın Gezi olaylarını finanse ettiğine ilişkin hiçbir somut tespit yapılamadığı belirtildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına yönelik 318 sayfalık gerekçesini tamamladı.

Gerekçede, Osman Kavala'nın "Gezi olaylarına katılan şahısları finanse ettiği, eylemde kullanılacak malzemelerin temini için hesap numarası açtırdığını, masa, ses sistemi, yiyecek yardımında bulunduğunu, bu hususun tape kayıtlarında tespit edildiği iddia edilmiş ise de; hukuka aykırı delil olarak kabul ettiğimiz tape görüşmelerinde geçen eylemlere ilişkin hiçbir somut tespit ve belirlemenin yapılmadığı ve açılmış herhangi bir hesabın da tespit edilemediği, bu nesnelerin şiddet eylemlerinde kullanıldığını gösteren bilgi ve belgenin de bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

 

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