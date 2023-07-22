Son dakika haberi... Golden Boy'a Arda Güler damgası! 62 sıra birden yükseldi

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İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.