Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Hem yaya hem de araç açısından İstanbul'un en yoğun caddelerinden biri olan Beşiktaş ilçesindeki Nüzhetiye Caddesi'nde bitmek bilmeyen çalışma sonunda tamamlandı.

ÇALIŞMALAR BİR TÜRLÜ BİTMEMİŞTİ!

Yaz ayının başından bu yana 4 ayı aşkın süredir devam eden çalışma, çevre sakinleri için çileye dönüşmüştü. Trafik yoğunluğunun yanı sıra iş makineleri gürültüsü başta esnaf olmak üzere vatandaşları canandın bezdirdi. Bir türlü bitmeyen çalışma, Habertürk’ün gündeme getirmesi ile tamamlandı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, bölge halkına yazı zehir eden Nüzhetiye Caddesi'ndeki tepki çeken çalışma dün gece başlanan asfaltlama ile sona erdi. Cadde ve çevresindeki noktalarda aylardır beklenen son dokunuş ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.