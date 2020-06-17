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Son dakika haberi Hakim-Savcı Kararnamesi tamamlandı

HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti

Hakim Savcı Kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 4 bin 626 dolayında hakim savcının görev yeri ve 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti

HSYK Yaz Kararnamesi'nde İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yerini korudu.

HSK yaz kararnamesi ile ilk kez bir başörtülü kadın başsavcı oldu.

Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz Konya Beyşehir Başsavcısı oldu.

Adana Başsavcısı Bilal Gümüş oldu.

Gaziantep Başsavcısı Ahmet Çiçekli oldu.

Manisa Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz oldu.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 17/06/2020 TARİHLİ VE 548 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 17/06/2020 TARİHLİ VE 549 SAYILI İDARÎ YARGI KARARNAMESİ

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