Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "kur farkı vergisi" açıklaması 0:00 / 0:00

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtti. Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada ''Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir.'' denildi.

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 11, 2021

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