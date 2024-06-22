Son dakika haberi İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Giriş: 22.06.2024 - 08:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 08:48
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