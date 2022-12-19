Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist yakalandı
ABONE OL

Son dakika haberi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan DEAŞ'lı terörist yakalandı. Teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi

Son dakika: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist yakalandı
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.

Sınır hattında takip edilen terörist, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "DEAŞ’lı bir teröristin Suriye’den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu tespit edildi" denildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÜREK YAKAN KAZA | TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı! -Güncel haberler
GÜNDEM TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı!
İzmir'de kısa mesafe tartışması! 800 metre tartışmasında beyzbol sopasıyla saldırıya uğradılar! - Güncel haberler
GÜNDEM 800 metre tartışmasında beyzbol sopasıyla saldırıya ...
AF YASASI SON DURUM! 120 bin mahkuma erken tahliye söz konusu olabilir! Af düzenlemesi çıkacak mı, kimler yararlanacak? Ceza infaz indirimi düzenlemesi maddeleri
GÜNDEM 120 bin mahkuma erken tahliye söz konusu olabilir!
3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika haberi: İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İDO bazı seferleri iptal etti
GÜNDEM İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli!
Adana'da katil baba, oğlunun cesedini kanala attı ve... - Haberler
GÜNDEM Öldürdüğü oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca ...
SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?
GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusunda ...
Hava durumu raporu İstanbul | Karadeniz üzerinden geldi! Sıcaklık 6-12 derece düşüyor! Meteoroloji'den 2 bölge için kritik uyarı! 10 kent için "sarı" alarm!
GÜNDEM Karadeniz üzerinden geldi! Sıcaklık 6-12 derece ...
Minibüsle kapkaç! İstanbul'da inanılmaz hırsızlık
GÜNDEM Minibüsle kapkaç! İstanbul'da inanılmaz hırsızlık
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?
GÜNDEM İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.