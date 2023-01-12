Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Son dakika haberi İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı

PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray derbisindeki kırmızı kartından dolayı 2 maç ceza verdi.

Son dakika haberi İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı
DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci´ye 2 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak´ı da 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. ´nin , 07.01.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- KASIMPAŞA A.Ş.´nin , 07.01.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu ANIL DEMİR´in, 08.01.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 09.01.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLİNES KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY KALE ARKASI D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş. ´nin, 09.01.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.´nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- FENERBAHÇE A.Ş. ´nin, 08.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT AVIS G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.´nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ D, E, L, M, SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E, MARATON ÜST TRİBÜNÜ G ve H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.´nin, talimata aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ´nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GALATASARAY A.Ş. ´nin, 08.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK´ın, 09.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 08.01.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
FUTBOL Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'den Haji Wright bombası!
FUTBOL Fenerbahçe'den Haji Wright bombası!
Weghorst transferinde Manchester United'a ağır eleştiriler! Onun gibi en az 300 forvet var... - Beşiktaş haberleri
FUTBOL Yerden yere vurdular!
Galatasaray'da son dakika transferi! Galatasaray Uğur Çiftçi transferinde sona yaklaştı!
FUTBOL Galatasaray'dan büyük sürpriz!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İşte Jesus'un transfer listesi - FB haberler
FUTBOL İşte Jesus'un transfer listesi!
İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif
FUTBOL İtalyanlar duyurdu! Resmi teklif
Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri
FUTBOL Gomis mi, Icardi mi?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin'dan flaş açıklamalar
FUTBOL "F.Bahçe'ye gitmek istiyorum dedim"
Stefan Kuntz ameliyat oldu
FUTBOL Stefan Kuntz ameliyat oldu
UEFA Konferans Ligi'nde 'VAR' sistemi kullanılacak
FUTBOL Konferans Ligi'nde 'VAR' dönemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.