DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci´ye 2 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak´ı da 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. ´nin , 07.01.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- KASIMPAŞA A.Ş.´nin , 07.01.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu ANIL DEMİR´in, 08.01.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 09.01.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLİNES KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY KALE ARKASI D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş. ´nin, 09.01.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.´nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- FENERBAHÇE A.Ş. ´nin, 08.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT AVIS G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.´nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ D, E, L, M, SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E, MARATON ÜST TRİBÜNÜ G ve H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.´nin, talimata aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ´nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GALATASARAY A.Ş. ´nin, 08.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK´ın, 09.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 08.01.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.