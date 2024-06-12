Son dakika haberi İSPARK ücretlerine zam
İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı, 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya çıkacak
Giriş: 12.06.2024 - 18:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:30
İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren 'Revize Ücret Tarifesi' oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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