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TÜİK mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,9

İşgücü 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,7, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,4 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 23,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile %23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,5 olarak tahmin edildi.

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