Son dakika haberi İstanbul'da depoda yangın!
İstanbul Beykoz'da bir depoda yangın çıktı. İki katlı depodaki yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Giriş: 28.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:17
Beykoz'da bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre Örnekköy Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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