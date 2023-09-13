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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi: İstanbul'da suya zam geldi! - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da suya zam

        İBB Meclisi'nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu'nda suya yüzde 25 oranında zam yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:17
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        İBB Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda suya yüzde 25 oranında zam yapıldı.

        YURT ÜCRETİ AYLIK BİN 300 LİRA

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.

        İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

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        KREŞ ÜCRETİ AYLIK BİN 200 LİRA

        Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.

        TUVALET KULLANIM ÜCRETİ 2 LİRAYA ÇIKARILDI

        Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi.

        Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

        Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Hamdi Girgin
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