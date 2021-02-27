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Son dakika haberi! İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin de 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceğini, bu nedenle 1 Mart'ta mevcut uygulamaya devam edileceğini ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart itibarıyla başlanabileceğini bildirdi

İstanbul'da okullar açılıyor mu? Valilik'ten SON DAKİKA açıklama
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama
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AA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği anımsatıldı.

4 AYRI RİSK GRUBU

Açıklamada, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubunun (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

1 MART'TA MEVCUT UYGULAMAYA DEVAM EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart Salı günü itibarıyla başlanabilecektir."

HER İLİN RİSK GRUBU SEVİYESİNE GÖRE HIFZISSIHHA KURULLARINCA GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Açıklamada, 1 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar çerçevesinde her il içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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