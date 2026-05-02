        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı

        İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı

        İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 12:12 Güncelleme:
        1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar serbest

        İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentin çeşitli ilçelerinde düzenlenen izinsiz gösterilerde 580 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

        İstanbul Valiliği tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı'nda kutlamalara izin verildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutlama yapma kararı aldı.

        Öte yandan, izinsiz gösteri yapmak isteyen bazı gruplar Taksim'e yürümek istedi. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı ile Şişli'de Mecidiyeköy'de polis ile gruplar arasında arbede yaşandı. İstanbul genelinde izinsiz gösterilerde 580 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Beşiktaş'ta izinsiz gösteriye polis müdahale etti

        Tuğçe Sezer ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL (DHA) Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

