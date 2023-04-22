Cinayet mi intihar mı? İşte Gabonlu Dina´nın otopsi raporu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Gabonlu Dina´nın otopsi raporu geldi! Dina neden öldü, Dina'yı kim öldürdü, Dina intihar mı etti?
ABONE OL

Cinayet mi intihar mı? İşte Gabonlu Dina´nın otopsi raporu!

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga için Adli Tıp Kurumu´nun düzenlediği kesin otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Dinabongho´nun suda boğularak öldüğü kabul edilirken, olayın cinayet ya da intihar olduğu tespit edilemedi. Dina'nın kanında uyuşturucu madde bulunmadığının da yer aldığı raporda, 9 uzmanın oy birliğiyle ölüm olayının adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğuna karar verildi

Gabonlu Dina´nın otopsi raporu geldi! Dina neden öldü, Dina'yı kim öldürdü, Dina intihar mı etti?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (17) ait olduğu belirlendi.

KOŞARAK ÇALILIK ALANA İLERLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Dinabongho´nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Dinabongho´nun anayolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti.

4 KEZ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 3´ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklandı.

ÇIPLAK AYAKLA KOŞTUĞU GÖRÜNTÜ BASINA YANSIDI

Dina´nın para karşılığı cinsel ilişki içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük´ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları ile çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ise uluslararası medyada da yer aldı. Dina´nın cesedinin soğutma yetersizliği sebebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu´na nakledildiği ortaya çıktı.

DİNA UYUŞTURUCU KULLANMAMIŞ

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1´inci İhtisas Kurulu´nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Dinabongho´nun uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiği belirtildi. Genç kızın cesedinin üzerinden çıkan hapların alerji tedavisi için kullanıldığı ifade edilirken, kanında bunun yanı sıra ağrı kesici etken madde belirlendi.

BİRİNİN BOĞUP BOĞMADIĞI BELİRLENEMEDİ

Adli Tıp raporunda otopside boyun bölgesinde elle boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanılmadığı kaydedildi. Ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğinin kabulü gerektiği yazılan raporda, suda meydana gelen ölümün birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu belirlenemedi.

'İNTİHAR MI CİNAYET Mİ' YANIT VERİLEMEDİ

Gabon Cumhuriyeti Ankara B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliği ve Dinabongo&acute;nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker.
Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Dinabongo´nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker.

Genç kızın ölümünün cinayet mi, kazara mı veya intihar mı olduğu sorularına yanıt verilemezken, 9 uzmanın oy birliğiyle cevapların adli tahkikat sonucu ortaya çıkarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

AVUKAT, RAPORA İTİRAZ EDECEK

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Dinabongo´nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, adli tıp raporunun bu şekliyle soruşturmaya veya yargılamaya fayda sağlamayacağını belirterek rapora itiraz edeceklerini belirtti.

"SUDA NASIL BOĞULDUĞUNA AÇIKLIK GETİRİLMEMİŞ"

Avukat Şeker, "Gece saatlerinde çıplak ayakla birisi ya da birilerinden kaçtığı belli olan 17 yaşında bir kız çocuğunun ölümüne ilişkin, intihar etme ihtimalinin bile değerlendirilmeye katılması, hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırıdır. Suda boğulmanın ne şekilde gerçekleştiğine dair emarelere açıklık getirilmemiş, ölümün kaç sularında vuku bulduğu ya da su altında geçirilen sürenin ne kadar olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

"SORUŞTURMAYA DA KOVUŞTURMAYA DA ESAS TEŞKİL ETMEZ"

Bu şekliyle ne soruşturma aşaması ne de kovuşturma aşamasında mahkemeye esas teşkil edebilecek. Bu rapora itirazlarımızı gerçekleştirip, eksik ve açığa kavuşturulması gereken hususlar için tamamlanma talebinde bulunacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Amasra maden faciası için ilk duruşma 25 Nisan'da yapılacak
GÜNDEM Amasra faciası için ilk duruşma 25 Nisan'da
ARA TATİL TARİHLERİ 2023 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak ve Pazartesi okul var mı?
GÜNDEM Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor?
Son dakika: Fatih'te Endonezyalı turist 4 katlı binadan düştü! O anlar kamerada
GÜNDEM Korkutucu olay! 4'üncü kattan önüne düştü!
Tuzla'da vincin çarptığı Japon mühendis öldü
GÜNDEM Tuzla'da vincin çarptığı Japon mühendis öldü
23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri
GÜNDEM En güzel 23 Nisan mesajları ve sözleri!
Son dakika haberleri: Otomobille Munzur Çayı'na düşen 3 kişi hala bulunamadı!
GÜNDEM 3 kişi otomobille nehre düşmüştü! Kahreden arayış!
Dünyanın en büyük tarihi İslam mezarlığında bayram yoğunluğu
GÜNDEM Dünyanın en büyük tarihi İslam mezarlığında bayram ...
Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?
GÜNDEM Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası detayları ...
Son dakika haberler: Kırıkkale'de akrabaların arazi kavgası kanlı bitti!
GÜNDEM Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti!
Sürücüler dikkat, hep aynı kaza! 2 can kaybı daha! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Sürücüler dikkat! Hep aynı kaza! 2 can kaybı daha!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.