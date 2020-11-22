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Son dakika haberler... İstanbul'da korkutan görüntüler: İstiklal'de hem yoğunluk hem kuyruk!

İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü. Vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken bazı turistlerin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi´nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan´daki büfelerin önünde de kuyruklar oluştu

Son dakika haberi: İstiklal'de hem yoğunluk hem kuyruk! - Haberler
İstiklal'de hem yoğunluk hem kuyruk!
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DHA

İstiklal Caddesi üzerinde maske takmadığı ve sigara içtiği görülen turist için yanındaki Türkçe bilen arkadaşı polise, "Yasaklardan haberimiz yoktu. Bu defa affedin. Bundan sonra sıkıntı değil. Kendisi yabancı. Yabancı olduğu için bilmiyor. Bu sefer affedin" dedi. Maske takmadan yürüyen bir kişi ise "Bu seferlik ceza yazmasanız affetseniz olmaz mı?" diye konuştu.

"TİRYAKİYİM SİGARA İÇMEDEN DURAMIYORUM"

DHA'nın haberine göre, sigara içen bir kişi ise "Meydanda sigara içilmemesi gerektiğini duymuştuk. Ama biz tiryakiyiz. Eskiden beri sigara içmeden duramıyoruz. Sigara zaten 20 lira bir de 900 lira ceza 920 lira oldu. Bundan sonra dışarıda sigara içmem. Evde balkonda içerim artık. Ama sigara içmeden duramıyorum. Tiryakiyim. İllaki 5 tane 10 tane içmeliyim. Dışarıda da dayanamıyorum Mecbur içiyorum " diye konuştu.

BÜFELERİN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan´daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu, birçok kişi ayakta karnını doyurdu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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