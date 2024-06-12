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        Son dakika haberi İYİ Partili Uz Disiplin Kurulu'nda

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti tüzüğünün kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u tedbirli olarak müşterek Disiplin Kurulu'na sevk etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 19:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:57
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        İYİ Partili Uz Disiplin Kurulu'nda
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        İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, “Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım’ önerisi getirmişti.

        AKŞENER'DEN YANIT

        Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partiye gönderdiği yazıyla genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istemişti.

        Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer vermişti:

        "12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

        DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’u tedbirli olarak müşterek disiplin kuruluna sevk etti.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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