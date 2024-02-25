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        Haberler Gündem Son dakika haberi İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

        AFAD: İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi açıklarında saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 02:22 Güncelleme: 25.02.2024 - 02:35
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        İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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