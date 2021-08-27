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Son dakika haberi Jandarmada FETÖ operasyonu! 32 ilde 41 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik, Ankara merkezli 32 ilde, 5'i halen görevde 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi Jandarmada FETÖ operasyonu! 32 ilde 41 gözaltı kararı
Jandarmada FETÖ operasyonu! 32 ilde 41 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i muvazzaf 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasından 5'i aktif görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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