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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus 90+5'te kazandı - Futbol Haberleri

        Juventus 90+5'te kazandı

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, konuk ettiği Frosinone'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 17:43 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:43
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        Juventus 90+5'te kazandı
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        Serie A'nın 26. haftasında ev sahibi ekip, 3. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 öne geçerken Frosinone, 14. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle eşitliği yakaladı. Frosinone, 27. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle 2-1 öne geçti.

        Dusan Vlahovic, 32. dakikada takımının ve kendisinin 2. golüyle maça eşitliği getirdi. Juventus'ta Daniele Rugani, 90+5'te bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

        Serie A'da lider Inter'in ardından ikinci sırada bulunan Juventus, bu galibiyetle puanını 57'e yükseltirken düşme hattından uzaklaşmak isteyen Frosinone ise 23 puanda kaldı.

        Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdi.

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