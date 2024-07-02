Son dakika haberi Kabinede iki bakan değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da Murat Kurum atandı
Giriş: 02.07.2024 - 00:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 01:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖZHASEKİ YERİNE KURUM, KOCA YERİNE MEMİŞOĞLU
Buna göre görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevini Kemal Memişoğlu devraldı.
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