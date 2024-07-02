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        Son dakika haberi Kabinede iki bakan değişti

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da Murat Kurum atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 00:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 01:44
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        Kabinede iki bakan değişti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        ÖZHASEKİ YERİNE KURUM, KOCA YERİNE MEMİŞOĞLU

        Buna göre görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevini Kemal Memişoğlu devraldı.

        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
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