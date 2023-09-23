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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem!

        Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:57
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        Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

        AFAD'dan yapılan açıklama deprem yerin 8,5 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıklarken, derinliğini 7,5 km olarak duyurdu.

        Deprem çevre illerden de hissedildi.

        İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş İli Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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