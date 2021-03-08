Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta ABD-Türkiye ilişkileri, S-400'ler gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasındaki temel konuların 'YPG'ye destek, S-400'ler, yaptırımlar ve FETÖ' olduğunu belirten Kalın, "Ne yazık ki şu ana kadar bu konularda herhangi bir ilerleme olduğunu ve adım atıldığını görmedik. Bu sorunlar, bizim milli güvenlik endişelerimiz." dedi.

S-400 kararın bir gecede alınmadığını ifade eden Kalın, " S-400 kararı Türkiye’de bir gecede alınmadı. Uzun bir sürecin sonucuydu. Suriye savaşının ortasında ABD’nin birden bire Patriot bataryalarını çekmesi bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. ABD tarafındaki bazı meslektaşlarımın söylediklerinin aksine, bize uygun ve iyi bir teklif sunulmadı. Onların bize iyi teklif sunduğunu biz görmedik. Her şeye rağmen Cumhurbaşkanımız, Trump'a Patriotları almaya hazır olduğumuzu belirtti. Elimizdeki S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek. NATO savunma sistemine bir tehdit oluşturmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın iç politika konularıyla meşgul olduğunu bildiğini söyleyen Kalın, "Biz temaslarımızı kurduk ve iyi bir başlangıç yaptık, iki başkan da görüşecektir." dedi.

ABD'NİN PYD/YPG'YE DESTEĞİ

ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği desteğin yanlış bir politika olarak değerlendiren Kalın, "Eğer doğru partnerlerle çalışırsak PYD/YPG’ye gerek kalmaz ki bunlar PKK’nın Suriye uzantıları. ABD’li yetkililer dahil bunu herkes biliyor. YPG’ye verilen destek bizim için bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu." dedi.