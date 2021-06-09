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Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu.

Habertürk Muhabiri Esra Nehir'in aktardığına göre Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Bu önemli projenin, etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz. Epeyce bir gecikmeyle de olsa inşasına başlayacağımız Kanalistanbul’un, şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. " şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olacak. Kanal'ın iki yakasına ise toplam 500 bin kişilik bir şehir kurulacak

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m’lik kısmı İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3.189 m’lik kısmı İstanbul ili, Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 6.061 m’lik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 m’lik kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

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