Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-Sanat
ABONE OL

Son dakika haberi Kanuni portresine 5 milyon TL

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini satışa sundu. Kanuni tablosunun değeri de muhteşem oldu. 16.yüzyılda İtalyan ressamın yaptığı portre açık artırmada yaklaşık 5 milyon TL'ye satıldı

Son dakika haberi Kanuni portresine 5 milyon TL
HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.

Kanuni'nin portresini kimin satın aldığı şimdilik bilinmiyor. Portreyi satın alan kişinin kimliği, ancak kendisi açıklarsa öğrenilebiliyor.

İtalyan ressamın yaptığı Kanuni Sultan Süleyman’ın portresinin, 16. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor.

43 YAŞINDAKİ HALİ

19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Portrenin benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği de öğrenildi. Portrenin, Sultan Süleyman'ın Irak'ı Safevilerden aldığı, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk düştüğü, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarılıyor.

Müzayedede satılması planlanan 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'ân-ı Kerim sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'ân-ı Kerim'in yanı sıra, Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu kaydedildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kütüphane Haftası açılış töreni
KÜLTÜR-SANAT'Hizmetler insanlar içindir'
'Osman Sekiz'in çekimleri sürüyor
KÜLTÜR-SANAT'Garip bir atmosferi var'
'Doğum'un çekimleri tamamlandı
KÜLTÜR-SANATÜçlemenin ilk filmi
'Büyük Düşler Büyük İşler' çocukların ufkunu genişletiyor
KÜLTÜR-SANATKimi pilot olmak istiyor kimi kelebek
Halit Akçatepe anılıyor
KÜLTÜR-SANATVefatının 4'üncü yılı
Sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a uzatıldı
KÜLTÜR-SANATAçılma tarihi belli oldu
Nilüfer Aydan, Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı
KÜLTÜR-SANATCumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı
Bakanlıktan çocuklara 'Biri Arkeolog mu dedi?'
KÜLTÜR-SANATBakanlıktan çocuklara
Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü Töreni
KÜLTÜR-SANATCezaevlerine kütüphane
'9,75', Snowdance Film Festivali'nden iki ödülle döndü
KÜLTÜR-SANATİki ödül kazandı