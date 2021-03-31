Karnındaki bebeğiyle katledilmişti! Vasiyet yerine geldi!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.

Kanuni'nin portresini kimin satın aldığı şimdilik bilinmiyor. Portreyi satın alan kişinin kimliği, ancak kendisi açıklarsa öğrenilebiliyor.

İtalyan ressamın yaptığı Kanuni Sultan Süleyman’ın portresinin, 16. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor.

43 YAŞINDAKİ HALİ

19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Portrenin benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği de öğrenildi. Portrenin, Sultan Süleyman'ın Irak'ı Safevilerden aldığı, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk düştüğü, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarılıyor.

Müzayedede satılması planlanan 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'ân-ı Kerim sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'ân-ı Kerim'in yanı sıra, Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu kaydedildi.