Karim Benzema 14 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den sezonun bitmesiyle ayrılmıştı. Fransız oyuncu Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.
Yıldız oyuncu Benzema, Al-Ittihad'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
Benzama'nın transferi bu video ile açıklandı:
— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023
Dış basında yer alan haberlerde yıldız oyuncunun sezon başına 200 milyon Euro maaş ile Suudi Arabistan ekibine imza attığı iddia edildi.
Real Madrid'de bu sezon 43 maça çıkan Benzema takımına 31 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Karim Benzema, henüz 21 yaşındayken Real Madrid'e transfer olmuştu. Madrid formasını terlettiği günden bu yana 14 sezon boyunca 25 şampiyonluk kazandı. Tecrübeli golcü, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga Kupası, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası gibi kupaları Madrid formasıyla kaldırmıştı.
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