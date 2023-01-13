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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?
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Son dakika haberi Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 19 bin 982,83 TL olarak belirledi. Kıdem tazminatı tavanının daha önce 17 bin 904,62 TL olarak ilan edildiği 5 Ocak 2023 tarihli genelge ise yürürlükten kaldırıldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Son dakika: Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali ve sosyal haklara ilişkin genelgesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlandı. Memur maaş zammının yüzde 16.48’den yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin kanunun bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Bakanlıkça yeni memur maaş katsayısı “0,433684” olarak belirlendi. Yeni memur maaş katsayısına bağlı olarak mali ve sosyal haklar da yeniden hesaplandı.
Genelgeye göre, 2022 yılı temmuz – aralık döneminde 15 bin 371 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 19 bin 982,83 TL olarak uygulanacak.
İş Kanunu’na göre, kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Aynı işyerindeki her bir yıllık hizmete karşılık 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. İşçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı, iş akdinin sona erdiği tarih için uygulanmakta olan tavan tutarı aşamıyor.
Brüt ücreti 20 bin lira olan ve aynı işyerinde 10 yıldır çalışan bir işçi 31 Aralık 2022 tarihinde 153.710 TL kıdem tazminatı alabilir iken, 1 Ocak’tan sonra iş akdi sona erdiğinde aynı işçi 199 bin 828 TL kıdem tazminatı alabilecek.
Aylık brüt ücreti 15 bin 371 liranın altında olanların kıdem tazminatı ise tavan uygulamasından etkilenmeyecek.

YILBAŞINDAN BU YANA İŞ AKDİ SONA ERENLERİN DURUMU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Ocak 2023 tarihinde de mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımladı. O tarihte yüzde 30 zamma ilişkin kanun henüz çıkmamış olduğu için yüzde 16.48 oranındaki normal maaş zammına göre hesaplanan maaş katsayısına göre kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira olarak ilan edildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, 5 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.
Bugün yayımlanan genelgede yeni kıdem tazminatı tavanının “1 Ocak 2023 tarihinden itibaren” uygulanacağı ifade edildi.
Bu nedenle, 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar iş akdi sona eren işçilere de 19 bin 982,83 TL’lik kıdem tazminatı tavanı uygulanacak. Kıdem tazminatı ödemesi, daha önce ilan edilen 17 bin 904 TL üzerinden yapılmış olan işçilere ise fark ödenmesi gerekecek.

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