Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan bir araya geldi. İki aday seçim güvenliğini masaya yatırdı.
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmede iki aday seçim güvenliğini masaya yatırdı.
— CHP Fotoğraf Servisi 🇹🇷 (@CHPfotograf) April 12, 2023
OĞAN'DAN AÇIKLAMA
Oğan görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, "Karşılıklı veri alışverişi için arkadaşları görevlendirdik. Diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. 1 milyon seçmen fazlası olduğunu görüyoruz. Yabancı seçmenler konusunda endişelerimiz var. Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyon seçmenden 450 binin kayıt altına alınması. Bizim tespitlerimiz, öngörülerimiz ülkemizin en önemli seçiminde hala gri alanların olduğu yönündedir. Hem Muharrem İnce'den hem Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edip, kendilerini de ziyaret edeceğiz" dedi.
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