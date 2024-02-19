İçişleri Bakanı Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-43 operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarından Interpol'ün kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajı (Acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.

"ZEHİR TACİRLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya şunları kaydetti: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

6 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni, Yeşil Bülteni ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 23 şahsa yönelik 'Kafes-43' Operasyonları düzenlendi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu, kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. Interpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor. "