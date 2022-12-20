'Koca Yusuf' Türkiye'ye dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya 'Koca Yusuf' Türkiye'ye dönüyor
ABONE OL

Son dakika haberi 'Koca Yusuf' Türkiye'ye dönüyor

İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağı, 'Koca Yusuf', Türkiye'ye dönüyor.

'Koca Yusuf' Türkiye'ye dönüyor
HABERTURK.COM

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine Borispol Havaalanı'nda kalan "Koca Yusuf" olarak bilinen iki A400M nakliye uçağı Türkiye'ye dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır."

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın da A400M nakliye uçağının yurda dönüşüyle ilgili açıklama yaparak, "Savaştan dolayı Ukrayna'da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun, sağ salim, selametle gelsinler..." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı
DÜNYA İşte dünyanın en etkili markaları!
Rusya'da Avrupa'ya gaz taşıyan hatta patlama: 3 kişi öldü
DÜNYA Rusya'da Avrupa'ya gaz taşıyan hatta patlama
NASA'nın Mars'ta görev yapan aracından veda mesajı: Bu son mesajım olabilir, benim için endişelenmeyin - Dünya haberleri
DÜNYA NASA'nın Mars'a gönderdiği araçtan veda mesajı
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Bülent Keneş'in iadesinin reddine ilişkin açıklama! - Haberler
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e FETÖ tepkisi
California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
DÜNYA California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Almanya'da Ocak ve Şubat için kritik gaz uyarısı
DÜNYA Almanya'da kritik gaz uyarısı
Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak
DÜNYA Instagram'dan içerik üreticilerine yeni haber
Kral da olsan en kötü sonlar seni bulabiliyor! Tarih boyunca vahşice öldürülen 5 hükümdar
DÜNYA Tarih boyunca vahşice öldürülen 5 hükümdar
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyindeki olası harekata ilişkin açıklama: Kimseden izin almamız söz konusu değildir
DÜNYA Bakan Akar: Kimseden izin almamız söz konusu değil
Putin imzaladı: Ukrayna savaşında 'başarılı olan askerlere' arsa
DÜNYA Ukrayna savaşında 'başarılı olan askerlere' arsa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.