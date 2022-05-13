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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut destekleriyle arzı artırıp konut sahipliğini artırmak istediklerini vurgulayan Nebati ''Konut destekleri sonrası aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız'' dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşlarımızla çalışmalarımız yürütüyoruz. Dün farklı sektörlerde temsilcilerle oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik ve bu toplantılara devam edeceğiz. Enflasyon meselesini birlikte masaya yatırdık.Kendilerinin bu kapsamda arttığımız bütün adımlarımızı takdir ettiklerini bizlerin çalışmalarını destekleyici olarak kendi fiyat politikalarına yönelik çeşitli adımlar atmaya dair planlamalarının olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk.

Enflasyonla mücadelemiz topyekün bir mücadele olduğu sürece başarıya olan inancımız tam. Bizlerin çalışmalarının yanında iş insanlarımızın sorumluluk alarak ellerini taşın altına koymaları son derece önemli ve başarıya ulaşmamızı sağlayacak kilit unsurlardan birisi. Devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık.

Kurduğumuz enflasyon mücadele timleri vasıtasıyla fahiş fiyat fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor ve tüm önlemleri alıyoruz almaya devam ediyoruz. Her ay düzenli olarak Fiyat İstikrar Komitesi'nde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasını kararlaştırdık

DESTEKLERİMİZ OLACAK

Önümüzdeki süreçte tesis edeceğimiz adımlarla halkımızın refah seviyesi ve alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.Vergisel düzenlemelere ilave olarak yatırımları desteklemeye yönelik kredilerde de önceliklendirmeye önem veriyoruz.Kredi anlayışımız çok net. Selektif kredi politikası. Şubatta duyurduğumuz toplam 60 milyar liralık 3 adet Hazine destekli KGF paketini devreye aldık. İyi yürüdü, iyi dağıttık, iyi kullanıldı. Destek paketinin yarısından fazlasını da kullandırmış durumdayız.Selektif kredi politikamız kapsamına bir yenisini daha ekledik. 100 milyar lirası sanayiye 50 milyar lirası turizmciye olmak üzere 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Öncesinde de tarımda 96 milyar liralık bir destek paketi açıklamıştık.Ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu karşılık uygulaması getirdik. Tüm girişimlere destek olmak amacıyla 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdik.Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları azami 12 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 aya kadar vade imkanı tanıyarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişimi geniş bir yelpazede devreye alıyoruz.

ASTRONOMİK FİYAT ARTIŞINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Konuttaki 3 destek paketiyle hem konut arzını artırıyoruz hem de vatandaşlarımızın uygun finansman olanaklarıyla konut sahibi olmalarını sağlıyoruz.Vatandaşımızın uygun finansman ile konut sahibi olmasına yönelik bu adımı astronomik fiyat artışları ile suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki internet üzerinde bireysel dahil olmak üzere satış fiyatları ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz.Tüm koşullarımızı en ideal noktaya çevirecek şekilde gece gündüz bunların hesabını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Yakın zamanda hazine destekli KGF kredilerindeki kefalet limitlerini artırdık. KOBİ'ler için 35 milyon lira olan limit 100 milyon liraya çıkardık. KOBİ dışındaki firmalara 250 milyon TL'den 350 milyon liraya bir artış yaptık.

KONUT İSTEYENE KONUT, PARA İSTEYENE PARA

Yüzde 14 bizim hedeflediğimiz oran değil. Size çok işler düşüyor. Bize de ne düşüyorsa güncel her türlü talebi gerek mevzuatta, gerek yasalarla hızlı bir şekilde meclisin katkılarıyla yürüyerek önünüzü açıyoruz. Bankalarımızın finans sektöründeki payının yüzde 86 olması bankalarımızı da mutlu etmiyor bizi de. Dolayısıyla önünüz, yolunuz açık. Konut isteyene konut, GES isteye GES, imalat isteyene imalat, para isteyene para. Bu iş için varız. Bunları yapacağız, önümüzü açacağız, hep beraber koşacağız. Siz kazanın ülke kazansın, ülke kazansın Türkiye Cumhuriyeti güçlensin, büyüsün yoluna devam etsin

Finans sektörümüz her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve derinleşiyor. Ekonomik büyümede önemli katkılar vermeye devam ediyor. Şirketlerin aktif büyüklüğü 250 milyar lirayı aşmış bulunuyor

Bizim hedeflerimiz hep katlamalı. Hedeflerinizi büyütün. Bizi her alanda sizi destekleyecek yolunuzu açacak şekilde bizi itekleyin. Yeter ki bu ülkede siz büyüyün, bu ülke büyüsün.

Ürün çeşitliliğine ve derinliğe sahip bir finansal yapıyı arzuluyoruz. Günü, dünyayı ve özellikle toplumsal yapımızın ekonomik duruşa bakışı iyi takip edin ki bu çeşitlilik ve derinlik hızlı bir şekilde gerçekleşebilsin.

Banka dışı mali kuruluşlarımızı tali ikincil bir finans sektörünün değil asli ve tamamlayıcısı olarak değerlendiriyoruz

Bizler yarına yön veren bir ülke olma hayaliyle sadece bölgesel bir lider ülke olarak değil, küresel ölçekte lider ülke olarak yön veren bir Türkiye hayali ve inancıyla ilerliyoruz. Bu hayalimiz için durmadan yorulmadan engellerden korkmadan ilerlemeye devam ediyoruz.

Biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Tüm engellemelere her türlü manipülasyonlara karşın yarına olan inancımızla yol almaya devam ediyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, bu ülkede güveniyor. Siz de güvenin.



Kötümserler aynı teraneleri konuşup dursunlar. Biz iyiliğin ve iyimserliğin gücüne inanıyoruz.

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