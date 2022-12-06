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Haberler Gündem Son dakika: Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
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Son dakika haberi Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

DHA'nın haberine göre; Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağının düştü. Pilotun uçaktan atladığı belirlendi.

Son dakika: Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
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DHA

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü, pilotun sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir" denildi.

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