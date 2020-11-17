Köpek cinayetinden doktor çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Uşak'ta bir doktor, iddiaya göre alkolün etkisiyle daha önce kendisine saldıran sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor B.Y., bir süre alkol aldıktan sonra daha önce kendisine saldıran sokak köpeğini hatırladı. İddiaya göre, kendisini kaybeden B.Y., evden aldığı av tüfeği ile sokağa çıktı. Sokakta köpeği arayarak bulan B.Y., elindeki av tüfeğiyle ateş ederek köpeği öldürdü.

Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışmayla doktor B.Y.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı alkolün etkisiyle kendisine saldıran köpeği öldürdüğünü itiraf eden doktor, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.